Обновленный самолет SJ-100 совершил первый полет

Конструкторы импортозаместили десятки систем самолета SJ-100

Опытный ближнемагистральный самолет SJ-100 с импортозамещенными системами был испытан в Комсомольске-на-Амуре. Полет прошел штатно без единого сбоя.

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета», — отметили в Минпромторге.

При этом доработки самолета были существенными – конструкторы заменили с иностранных на российские 40 систем и агрегатов.

Полет длился 54 минуты на высотах до 3000 метров и на скоростях до 343 км/ч. Управляли самолетом летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев. На борту также находился инженер-испытатель Денис Велижанин.

Во время испытаний были выполнены, например, «посадка на облако» (полет на постоянной высоте с торможением) и уход самолета на второй круг.

Вторым этапом импортозамещения станет замена франко-российских двигателей SaM146 на полностью российские двигатели ПД-8.

По словам заместителя гендиректора ОАК по гражданской авиации и главы ПАО «Яковлев» Андрея Богинского, на столь существенную доработку самолета у предприятия ушло всего четыре года – не рекорд, но очень близко к нему.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: ПАО «ОАК»