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На дорогу в Приморье вышел медведь с бидоном на голове (видео)

Медведь с бидоном на голове устроил переполох в селе Барабаш в Приморье

С 28 августа зоозащитники и специалисты охотнадзора разыскивают медведя, напугавшего жителей села Барабаш в Приморье. Животное вызвало настоящий переполох в округе. В Сети начали распространяться видео – на одном из них медведя со странным предметом на голове заметила камера видеонаблюдения на окраине населенного пункта.

Второй ролик сняли очевидцы: когда машина двигалась по ночной дороге, зверь неожиданно пошел ей на встречу. К счастью, траектории разошлись – необычный медведь с пластиковым бидоном на голове прошел справа от автомобиля. Судя по закадровому комментарию, в момент съемки животное уже разыскивают.

По состоянию на утро 29 августа бедный зверь еще бегал по округе села – вероятно, рассчитывая на помощь людей. Скорее всего, причиной его злоключений стало собственное любопытство.

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Пресс-служба национального парка «Земля леопарда», недалеко от которого заметили косолапого бедолагу, сообщила, что медведь находится вблизи населенного пункта, а это значит, что ситуация находится в компетенции органов внутренних дел. К поискам подключены и сотрудники парка, и специалисты регионального министерства лесного хозяйства и охраны животных. Остается надеяться, что эта история будет иметь счастливый конец.

Источник: Baza

Видео: РБК

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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