Volkswagen готов к дебюту нового Passat
В преддверии премьеры, которая назначена на 31 августа 2023 года, компания Volkswagen показала фото универсала Passat Variant. Этот тип кузова останется единственным для машины девятого поколения. В Германии Passat больше выпускать не будут – его сборка переедет на завод концерна в Словакии.
Салон Пассата 2024 года оформлен по аналогии с кроссовером Volkswagen Tiguan: полностью цифровой 10,25-дюймовый дисплей водителя, а также новый проекционный дисплей.
Длина нового Volkswagen Passat составляет 4917 мм.
Универсал будут выпускать с бензиновым и дизельным двигателями, а также с гибридной силовой установкой.
Продажи автомобиля на европейском рынке запланированы на первый квартал следующего года.
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Источник, фото: Motor1
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