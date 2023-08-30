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Volkswagen готов к дебюту нового Passat

Volkswagen представил финальное фото нового универсала Passat

В преддверии премьеры, которая назначена на 31 августа 2023 года, компания Volkswagen показала фото универсала Passat Variant. Этот тип кузова останется единственным для машины девятого поколения. В Германии Passat больше выпускать не будут – его сборка переедет на завод концерна в Словакии.

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Салон Пассата 2024 года оформлен по аналогии с кроссовером Volkswagen Tiguan: полностью цифровой 10,25-дюймовый дисплей водителя, а также новый проекционный дисплей.

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Длина нового Volkswagen Passat составляет 4917 мм.

Универсал будут выпускать с бензиновым и дизельным двигателями, а также с гибридной силовой установкой.

Продажи автомобиля на европейском рынке запланированы на первый квартал следующего года.

Источник, фото: Motor1

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За РулемПономарева Дарина
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