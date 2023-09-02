Монстры былых времен: топ-5 самых больших грузовиков МАЗ (видео)
В плане габаритов и грузоподъемности машины МАЗ всегда находились в тени другого белорусского производителя – БЕЛАЗа. Однако это не значит, что у МАЗа не было по-настоящему крупных автомобилей. Чего только стоил предтеча всех мазовских большегрузов – МАЗ-525 по прозвищу «Четвертак»!
О нем сегодня вспоминают незаслуженно мало, ведь это был первый специализированный карьерный самосвал в Советском Союзе. Машина грузоподъемностью 25 тонн стала настоящим символом эпохи великих строек и освоения природных богатств.
Это сейчас грузоподъемность в 25 тонн не кажется чем-то удивительным, а в те годы такая цифра действительно впечатляла. В общей сложности было построено более 6900 таких самосвалов. Причем в Минске сделали всего 940 машин в период с 1951 по 1959 годы. А остальные собирали в Жодино с 1958 по 1965 год.
По словам тех, кто на нем работал, он был очень надежным, но жутко неудобным!.. И этот монстр – лишь один из пяти самых тяжелых грузовиков МАЗ за всю историю. Давайте же вспомним, какими они были!
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Источник: Гора автофактов
Фото: скриншот видео YouTube
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