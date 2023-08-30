Каскадер на Ниве упал с высоты четвертого этажа, выполняя опасный трюк (видео)

Ростовский каскадер чудом остался жив после неудачного выполнения трюка

Видеоблогер и каскадер Евгений Чеботарев пытался перепрыгнуть с крыши одного здания на другое за рулем «Нивы», но машине не хватило скорости, и она рухнула вниз с высоты четырехэтажного здания.

Неудачный трюк попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль не смог долететь до крыши соседнего здания, врезался в стену и рухнул на землю. Машина сильно разбита, а вот каскадер смог сам выбраться из покореженной «Нивы», хоть и получил различные травмы.

«Я почти выжил, еду в больницу. Вы знали, что я не остановлюсь», — написал Чеботарев в соцсетях.

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Источник: соцсети

Фото: Скриншот видео VK