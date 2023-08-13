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Toyota «припарковалась» на крыше дома. И это не случайность

Corolla оказалась на втором этаже здания

Беспокойный пассажир не давал покоя водителю

Жители Льюистона (США, штат Пенсильвания) очень удивились, увидев автомобиль на втором этаже, практически под крышей дома. Правда, полиция штата считает, что авария была преднамеренной.

Хозяин был дома, когда серая Toyota Corolla 2006 года «взлетела» на крышу дома с тремя спальнями. Автомобиль разрушил угол строения со спальней и чердачным окном, частично застряв внутри дома, под крышей крыльца. Когда прибыла команда спасателей, они выяснили, что домовладелец не пострадал, но водителя, Эвана Миллера, пришлось везти в больницу. Спасатели также извлекли автомобиль и помогли домовладельцу временно укрепить дом, установив опорные стойки и закрыв угол брезентом для защиты от непогоды.

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Полиция установила, что авария не была несчастным случаем, обвинив Миллера в нападении при отягчающих обстоятельствах и преступном, безрассудном хулиганстве. Если его признают виновным, ему может грозить от 5 до 20 лет лишения свободы.

Неизвестно, знал ли Миллер жителей дома или просто пытался проделать сложный трюк на авто.

Следователи полагают, что Миллер врезался в водопроводную трубу, которая использовалась для подачи воды под подъездную дорожку к дому, в результате чего Corolla взлетела в воздух. Подъема водопропускной трубы хватило, чтобы «запустить» в воздух автомобиль, а хулиган решил использовать ее в качестве трамплина, однако эффект вышел неожиданным даже для него самого.

Источник: Autoblog

Фото: пожарное управление Льюистона

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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