Новый премиум-внедорожник Toyota дебютирует 6 сентября
Пресс-брифинг будет транслироваться в прямом эфире 6 сентября на этой веб-странице. Видео с презентации будет доступно по запросу после прямой трансляции, сообщается на глобальном сайте японского производителя.
Это говорит о том, что премьера ожидается мировая, и автомобиль появится на многих рынках, в отличие от седана, который представлен только в Японии.
Автопроизводитель не назвал модель, но на тизере можно узнать уже подтвержденный ранее внедорожник линейки Century.
И поскольку за ручку двери держится рука в белой перчатке, можно предположить, что это шофер, а значит, автомобиль премиального класса.
Хромированные вставки на кузове, светодиодные задние фонари, мощная задняя стойка и ниспадающая линия кузова отсылают к стилю Rolls-Royce.
Известно, что в основе внедорожника Century лежит архитектура TNGA-K, на которой построены такие SUV, как Highlander и Grand Highlander, а также минивэны Alphard/Vellfire.
Если седан Century доступен исключительно с восьмицилиндровыми силовыми агрегатами, внедорожник может получить подключаемую гибридную установку на базе бензинового двигателя V6 объемом 3,5 л в соответствии со стратегией электрификации Toyota.
Кстати, название Century для внедорожника не официальное, скорее всего, он получит другое имя.
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Источник, фото: Toyota
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