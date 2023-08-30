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Новый премиум-внедорожник Toyota дебютирует 6 сентября

Toyota Motor Corporation проведет 6 сентября онлайн презентацию нового автомобиля

Пресс-брифинг будет транслироваться в прямом эфире 6 сентября на этой веб-странице. Видео с презентации будет доступно по запросу после прямой трансляции, сообщается на глобальном сайте японского производителя.

Это говорит о том, что премьера ожидается мировая, и автомобиль появится на многих рынках, в отличие от седана, который представлен только в Японии.

Автопроизводитель не назвал модель, но на тизере можно узнать уже подтвержденный ранее внедорожник линейки Century.

И поскольку за ручку двери держится рука в белой перчатке, можно предположить, что это шофер, а значит, автомобиль премиального класса.

Хромированные вставки на кузове, светодиодные задние фонари, мощная задняя стойка и ниспадающая линия кузова отсылают к стилю Rolls-Royce.

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Известно, что в основе внедорожника Century лежит архитектура TNGA-K, на которой построены такие SUV, как Highlander и Grand Highlander, а также минивэны Alphard/Vellfire.

Если седан Century доступен исключительно с восьмицилиндровыми силовыми агрегатами, внедорожник может получить подключаемую гибридную установку на базе бензинового двигателя V6 объемом 3,5 л в соответствии со стратегией электрификации Toyota.

Кстати, название Century для внедорожника не официальное, скорее всего, он получит другое имя.

Источник, фото: Toyota

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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