В России появится конкурент ГАЗели от DongFeng – премьера в сентябре!

DongFeng Motor выводит на рынок России цельнометаллический фургон K33-561

«За рулем» уже рассказывал о новинках марки МАЗ, которые будут представлены в рамках московской выставки COMTRANS-2023 в начале сентября. Интересно будет и на стенде китайской DongFeng Motor. Стало известно, что компания собирается презентовать цельнометаллический фургон DongFeng K33-561 с полукапотной компоновкой и передним приводом.

Такие фургоны компания намерена начать продавать в России, где они, по идее, должны составить конкуренцию ГАЗелям. Под капотом K33-561 турбодизель 2.2, развивающий 136 л.с. и работающий в паре с 6-ступенчатой МКП.

Объем грузового отсека составляет 11,68 м3, грузоподъемность – 1,5 тонны. Полная масса – 3970 кг, что требует категории С в водительском удостоверении. Но источник со ссылкой на российского дистрибьютора DongFeng сообщает, что планируется предложить клиентам и переоборудованные машины с полной массой до 3,5 тонн, то есть под категорию B.

На модель уже получен российский ОТТС, уже начат ее импорт из Китая. Сообщается, что отдельные дилеры уже выставили прайс на новинку – от 3,6 млн рублей. Заметим, что продукция ГАЗа выглядит ощутимо доступнее.

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Источник: Автопоток

Фото: dongfengmsk.ru