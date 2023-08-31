НАПИ: насколько изменились цены при введении новых ставок утилизационного сбора

Полный расклад: как поменялись цены на авто после повышения утильсбора

Опубликовано подробное сравнение цен на новые автомобили в России в июле и в августе 2023 года. Напомним, утилизационный сбор на новые и б/у транспортные средства, ввозимые в Россию для перепродажи, проиндексировали с 1 августа. «За рулем» уже рассказывал, что будет с ценами на авто, и теперь есть возможность проверить прогнозы.

В приведенной статистике содержатся данные по многим моделям, продающимся в России официально, сообщает источник со ссылкой на данные НАПИ. Это не только импортные машины, но в основном – китайские бренды, а также Москвич (суть – тоже китайский) и Лада.

Разные модели и комплектации, даже внутри одной марки, подорожали неравномерно, но основная масса прибавила в цене на 3-5%. Однако есть и те, кто сильно выбивается из этого ряда. Так, в пределах всего 1,5% подорожали Lada Vesta, Geely Atlas Pro и Geely Coolray, а также Jetour X90 Plus.

Напротив, электровэн Voyah Dream и пикапы Great Wall Poer подорожали соответственно на 11-13% и 13%-14% в зависимости от комплектации. Но это машины для России совсем не массовые. А вот ситуация с кроссоверами Haval M6 и, особенно, Москвич, настораживает: их прайсы изменились в сторону увеличения на 10-12%...

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Источник: Автопоток

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»