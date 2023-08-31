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Безопасность вашего ребенка: заменит ли «треугольник» детское автокресло? (видео)Безопасность вашего ребенка: заменит ли «треугольник» детское автокресло? (видео)
Росаккредитация и НАМИ испытали детские...

Безопасность вашего ребенка: заменит ли «треугольник» детское автокресло? (видео)

Росаккредитация и НАМИ испытали детские удерживающие устройства-«треугольники»

Несколько лет назад «За рулем» в результате собственных тестов сделал однозначный вывод: безопасность ребенка в автомобиле могут обеспечить только детские кресла. Тем не менее, различные эрзац-устройства продолжают наполнять наш рынок и оказываются в пользовании у граждан. Росаккредитация и полигон НАМИ провели новые испытания так называемых упрощенных удерживающих устройств.

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В ходе эксперимента на стенде выяснилось, что при ДТП «треугольник» будет крайне опасен для здоровья и жизни ребенка. Он не способен заменить детское кресло и обеспечить должную защиту. Пользоваться такими устройствами попросту нельзя.

«Треугольник расстегнулся, и лямка ремня безопасности приняла опасное положение на шее манекена. В случае настоящей аварии результатом будет удушение или перелом шеи», – говорится в опубликованном видеоролике.

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Росаккредитация напоминает, что упрощенные удерживающие устройства, по сути, нелегальны. Сейчас ведомство совместно с другими профильными структурами работает над тем, чтобы полностью вывести такую продукцию из торговли на территории РФ.

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Источник: Росаккредитация

Фото: скриншот видео VK

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