На бывшем заводе Volkswagen пока не планируется возобновлять производство
Сотрудников автозавода в Калуге, ранее принадлежавшего компании Volkswagen, предупредили, что режим простоя предприятия продлевается до 30 ноября 2023 года. При этом работникам продолжат выплачивать 2/3 оклада, сообщает первичная профсоюзная организация АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус».
Кроме того, чтобы сохранить персонал и производственные навыки сотрудников, им предлагается принять участие в ярмарке вакансий. У работников будет возможность временного или постоянного трудоустройства на 15 калужских предприятий. А для тех, кто готов к переезду в другие регионы, работу предложат представители ГАЗ, Haval и КАМАЗ.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что автопредприятия региона, в том числе и бывший завод Volkswagen, должны перезапустить производство до конца 2023 года.
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Источник: ВКонтакте АСМ
Фото: Volkswagen
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