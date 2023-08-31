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На бывшем заводе Volkswagen пока не планируется возобновлять производство

Бывший завод Volkswagen в Калуге останется в режиме простоя до 30 ноября

Сотрудников автозавода в Калуге, ранее принадлежавшего компании Volkswagen, предупредили, что режим простоя предприятия продлевается до 30 ноября 2023 года. При этом работникам продолжат выплачивать 2/3 оклада, сообщает первичная профсоюзная организация АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус».

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Кроме того, чтобы сохранить персонал и производственные навыки сотрудников, им предлагается принять участие в ярмарке вакансий. У работников будет возможность временного или постоянного трудоустройства на 15 калужских предприятий. А для тех, кто готов к переезду в другие регионы, работу предложат представители ГАЗ, Haval и КАМАЗ.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что автопредприятия региона, в том числе и бывший завод Volkswagen, должны перезапустить производство до конца 2023 года.

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Источник: ВКонтакте АСМ

Фото: Volkswagen

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