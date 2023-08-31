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Список «параллельных» машин могут пересмотреть. Мнение дилеров

Владимир Желобов: список «параллельных» авто будут корректировать, но точно не в 2023 году

Перечень автобрендов, входящих в реестр разрешенных для ввоза в Россию по схеме параллельного импорта товаров, регулярно пересматривается и может быть оптимизирован по мере насыщения рынка, ранее сообщили в Минпромторге.

То есть пока серьезные изменения рынку не грозят, но все может измениться в любой момент. Мы поинтересовались у ритейлеров, что они думают про возможные ограничения.

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Комментарий эксперта

Владимир Желобов, директор по продажам автомобилей с пробегом ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр:

«Пока Минпромторг не планирует вводить ограничения на ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту. Но в целом такая вероятность существует, так как Правительство РФ заинтересовано в развитии собственного автопрома и локализации выпуска новых авто зарубежными производителями.

Список машин для параллельного импорта «оптимизируют»

Ограничения могут коснуться только тех моделей, которые сейчас поставляются напрямую от заводов-изготовителей или имеют производственные мощности в нашей стране.

Однако пока российский рынок далек от перенасыщения импортными автомобилями, спрос на них все еще превышает предложение. Поэтому если список авто, ввозимых по параллельному импорту, и будет корректироваться, то точно не в 2023 году».

При этом Минпромторг уже использует ограничения для автомобилей конкретных брендов. Так, модели Renault можно ввозить по параллельному импорту только после получения разрешения АВТОВАЗа.

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Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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