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Минпромторг прокомментировал повышение цен на шины

В Минпромторге не видят причин для подорожания зимних шин

Повышение курса рубля и цен на каучук не станут причиной роста стоимости шин к зимнему сезону, заявили в Минпромторге. Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, в производстве шин для легковых автомобилей доля каучука из стран Азии не превышает 5%.

При росте цен на натуральный каучук на 30% себестоимость производства шин увеличивается лишь на 1,5%, подчеркнули в Минпромторге.

«На шины отечественного производства рост курса иностранных валют не оказывает существенного влияния, так как в основном сырье, используемое отечественными производителями, закупается в рублях, а доля иностранных компонентов в себестоимости невелика», - отмечается в сообщении.
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Эксперт оценил, вырастут ли цены на зимние шины

В министерстве также обратили внимание, что основной объем выпуска зимних шин производится летом, таким образом, на сегодняшний день их производство практически завершено.

Накануне эксперт Тимур Шарипов поделился прогнозом, что из-за роста стоимости каучука на мировом рынке цены на зимнюю резину пойдут вверх.

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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