С 1 сентября проезд через границу можно будет забронировать дистанционно

На трех пунктах пропуска через границу с 1 сентября заработает система электронной очереди

Для пересечения государственной границы через три пункта пропуска с 1 сентября 2023 года можно будет заранее, через цифровой сервис, забронировать дату и время проезда. Электронная очередь для грузовиков внедрена в пунктах Забайкальск на границе с Китаем, Бугристое на границе с Казахстаном и Чернышевское на границе с Литвой.

«Электронная очередь позволит обеспечить порядок и контроль при формировании очередности проезда грузовиков к пунктам пропуска, распределять нагрузку на МАПП, сделать время прохождения границы прогнозируемым, сократить время ожидания (не нужно будет стоять в очереди по нескольку часов) и снизить издержки перевозчиков», – отмечается в сообщении Минтранса РФ.

Забронировать дату и время пересечения границы можно в специальном разделе на сайте ФГКУ Росгранстрой.

С 1 марта 2024 года возможность электронной очереди для пересечения границы будет реализована на портале госуслуг.

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Источник: Минтранс

Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края