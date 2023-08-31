Известно, когда появится гибридный Hyundai Grandeur
Hyundai планирует выпустить обновленную модель Grandeur PHEV в 2025 году. Благодаря системе PHEV второго поколения автомобиль сможет проехать 100 км на одной зарядке только на электричестве.
Эта новая система PHEV появится также в Sorento следующего поколения и на Santa Fe – в 2025 и 2026 годах соответственно.
Разработка Grandeur PHEV находится пока на ранней стадии, информации мало, но известно, что в новой системе значительно улучшены динамические характеристики и топливная экономичность по сравнению с существующей сейчас системой PHEV (подключаемого гибрида) Hyundai Motor Group.
Grandeur PHEV оценивается как наиболее «реалистичный экологически чистый автомобиль», эту версию решили сделать вместо полностью электрической модели.
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Источник, фото: KCB
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