Известно, когда появится гибридный Hyundai Grandeur

Hyundai Grandeur PHEV появится в 2025 году

Hyundai планирует выпустить обновленную модель Grandeur PHEV в 2025 году. Благодаря системе PHEV второго поколения автомобиль сможет проехать 100 км на одной зарядке только на электричестве.

Эта новая система PHEV появится также в Sorento следующего поколения и на Santa Fe – в 2025 и 2026 годах соответственно.

Hyundai Grandeur PHEV

Разработка Grandeur PHEV находится пока на ранней стадии, информации мало, но известно, что в новой системе значительно улучшены динамические характеристики и топливная экономичность по сравнению с существующей сейчас системой PHEV (подключаемого гибрида) Hyundai Motor Group.

Grandeur PHEV оценивается как наиболее «реалистичный экологически чистый автомобиль», эту версию решили сделать вместо полностью электрической модели.

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Источник, фото: KCB