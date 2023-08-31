Hyundai Sonata получила полный привод
Дизайн последней Сонаты был неоднозначным, поэтому Hyundai решила исправить ситуацию и выпустить новую версию модели. В том числе версию Sonata N, которая отличается увеличенной решеткой радиатора и уникальными 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Седан также оснастили выхлопной системой с четырьмя патрубками и увеличенным спойлером.
Hyundai обновил и салон Сонаты, установив в нем новую приборную панель, у которой мягкие изгибы заменены четкими горизонтальными линиями. Водители также найдут новый панорамный изогнутый дисплей, который состоит из 12,3-дюймовой панели приборов и 12,3-дюймового тачскрина информационно-развлекательной системы. Аудиосистема Bose премиум-класса с 12 динамиками теперь оснащена технологией CenterPoint 360, «обеспечивающей насыщенное звучание на каждом сиденье».
Машину оснастили множеством систем помощи водителю, включая интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go, систему предотвращения столкновений, систему помощи при удержании полосы, систему предупреждения о безопасном съезде и помощи при безопасном выезде.
Покупатели также смогут докупить дистанционную систему Smart Parking Assist, которая позволяет парковать автомобиль, находясь снаружи.
Sonata будет предлагаться с 2,5-литровыми четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом и без наддува, а также с гибридом на базе 2-литрового четырехцилиндрового двигателя. Этот гибрид Sonata получит подрулевые переключатели и систему рекуперативного торможения.
2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Sonata 2023 имеет 194 л.с. и 245 Нм, а 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом – 294 л.с. и 421 Нм.
В старой Sonata Hybrid использовался 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, а мощность установки составляла 183 л.с. и 264 Нм. Новый гибрид на базе 2-литрового мотора, скорее всего, будет на 20-30 л.с. мощнее.
Sonata, оснащенные 2,5-литровыми двигателями, впервые будут предлагаться с системой полного привода.
Также новая Соната станет тише, вибраций будет меньше, а кузов станет жестче на кручение.
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Фото: Hyundai
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)
Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.