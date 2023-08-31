У Volkswagen появится «рабочая лошадка». Недорого

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VW готовит новую модель – Saveiro с 1,6-литровым двигателем

Saveiro – самый маленький пикап Volkswagen, который продавается в Южной Америке с 1982 года. Его название в честь традиционного бразильского рыболовецкого судна.

Теперь вышло новое поколение автомобиля, которое получило не только новую внешность, но и новый двигатель.

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Отличают новинку высокий капот, новая решетка радиатора и хромированная полоска между фарами. По бокам появились более мощные колесные арки и пластиковые накладки для защиты кузова.

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Даже в базе автомобиль теперь оснащается задними парктрониками, системой курсовой устойчивости, системой помощи при подъеме и четырьмя дисковыми тормозами.

Двигатель один – 1,6-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 116 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Saveiro производят в Бразилии уже 41 год, и покупателям за это время поставлено более 1,6 миллиона машин. Стоит он в Аргентине примерно 5 млн песо или 1,37 млн рублей.

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Фото: Volkswagen

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За РулемКирилл Панов
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