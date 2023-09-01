Самая быстрая Волга-догонялка – какой она была? (видео)

В Сети показали все секретные Волги, на которые ГАЗ устанавливал моторы V8

ГАЗ делал мощные версии Волги с 1959 года, когда в производство пошла Чайка ГАЗ-13. Чтобы получить автомобиль, способный следовать вместе с Чайкой в кортеже, на Волги начали ставить V8 от той же Чайки. Кроме того, нужно было следить за иностранцами, которые ездили по столице на машинах, зачастую куда более мощных, чем обычные советские…

Разумеется, из простых смертных об этих машинах мало кто знал – особенно в 1960-х и 1970-х, когда неприметные внешне «догонялки» получали из серийных ГАЗ-21 и ГАЗ-24.

А вот в эпоху семейства ГАЗ-3101 (мощный вариант «номенклатурного» ГАЗ-3102) ситуация была немного другой. ГАЗ-31011 со 120-сильным двигателем объемом 4,25 л стала первой восьмицилиндровой Волгой, которую публично показали на ВДНХ в 1984-м.

Правда, ее «сестра» ГАЗ-31012 по-прежнему старательно маскировала свое нутро (V8 на 195 л.с) – даже выхлопная труба у нее была одна. Зато следующую Волгу ГАЗ-31013 с 220-сильным мотором от Чайки ГАЗ-14 маскировать не стали – сзади было две трубы. Эта машина развивала скорость 180 км/ч.

С 1985 по 1997 год построили всего 283 секретных ГАЗ-3101 разных модификаций. Но те, кому эти Волги предназначались, в девяностые пересели на иномарки… А ведь история-то была интересная! Сообщество «За рулем» ВКонтакте опубликовало на эту тему небольшое видео.

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