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Omoda назвала дату премьеры в России новой версии седана S5 GT

Продажи Omoda S5 GT начнутся с 7 сентября 2023 года

Городской интеллектуальный седан Omoda S5 GT дебютирует на российском рынке 7 сентября 2023 года. Как сообщили в пресс-службе компании, автомобиль прошел все необходимые сертификационные испытания и процедуру омологации модели. Первые партии автомобилей уже отправлены официальным дилерам по всей России.

Omoda S5 GT
Omoda S5 GT
Omoda S5 GT
Omoda S5 GT
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От обычной версии S5 GT отличается как внешне, так и силовым агрегатом.

Седан в новой версии GT оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. Мотор сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением.

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Для GT предусмотрен агрессивный дизайн решетки радиатора, более спортивный силуэт автомобиля, черное глянцевое покрытие колесных дисков и оранжевая окраска увеличенных тормозных суппортов., обладающей плавностью и высокой скоростью переключения передач. Силовой агрегат обеспечивает отличные динамические показатели при низком расходе топлива.

Комплектации и цены на новинку будет объявлены в ходе официальной премьеры Omoda S5 GT на российском рынке.

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Источник: Пресс-релиз Omoda

Фото: Omoda

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За РулемПономарева Дарина
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