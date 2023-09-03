Китай начал испытания летающего автомобиля в городской черте (видео)

Летающий автомобиль Xpeng X2 испытали в городе – он перелетел через реку

Принадлежащий бренду Xpeng стартап AeroHT провел испытания своего летающего автомобиля в городской черте. Аппарат Xpeng X2 перелетел через реку Сян в Чанше (провинция Хунань) с левого берега на правый, за 4 минуты преодолев расстояние в 1,5 км и успешно приземлившись на площади Чжоутоу.

Кузов Xpeng X2 выполнен из композитов, снаряженная масса аппарата с недюжинными габаритами 5172х5124х1362 мм составляет всего 680 кг. Полезная нагрузка – 160 кг, а именно два пассажира по 80 кг, так как транспорт двухместный.

Xpeng X2

В отличие от большинства известных прототипов, имеющих четыре винта, Voyager X2 козыряет восемью. То есть это октокоптер, несущей на каждой из четырех «рук» по два двигателя и два винта. Это дает больше уверенности при полете в условиях отказа одного из движков. Кроме того, у машины есть встроенный парашют.

Перед пролетом над городской рекой Xpeng X2 совершил около 4 тысяч тестовых полетов в самых различных условиях. Пока максимальная продолжительность его полета составляет 25 минут, но у серийной модели, которая появится в 2025 году, эта цифра будет выше. Напомним прототип Geely преодолел рубеж в 35 минут в 2021 году.

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Источник, фото: CarNewsChina

Видео: CarNewsChina