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РЖД удивили новыми вагонами СВ

В составах поездов появятся обновленные вагоны СВ

На XI Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение. Экспо» РЖД презентовали обновленный интерьер вагона СВ. Он разработан специалистами АО «Вагонреммаш» и отвечает всем требованиям пассажиров по комфорту и простору.

Так, в обновленных вагонах ширина спальных полок увеличилась до 90 см, добавлена душевая кабина, компоновка спальных мест стала вертикальной. Кроме того, в купе будут установлены откидные сиденья, столик с раковиной и глубокий шкаф для одежды, сейфы, розетки и экраны мультимедийной системы.

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Также в РЖД продумали вагоны в зависимости от категории пассажиров: подготовлены «объединенные купе» для семейных, туристических и бизнес-путешествий.

Первую партию из 21 обновленного вагона СВ РЖД планируют получить уже до конца этого года. Они войдут в состав фирменных поездах между Москвой и регионами, а также в составы сообщением с Санкт-Петербургом и Хабаровском на Дальнем Востоке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ФПК ВКонтакте

Фото: VK

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За РулемПономарева Дарина
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