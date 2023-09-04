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50% покупателей продолжает доверять автосалонам

Исследование: почти половина россиян покупает машины в автосалонах

Более 46% автомобилистов покупают машины в автосалонах, 43% — у частных лиц, следует из результатов исследования Экспобанка и компании Tiburon Research.

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Покупатели считают, что в салонах они больше защищены от обмана (55%), а частных продавцов выбирают только из-за цены (80%).

Причины покупки автомобиля

  • с целью поездок на дальние расстояния (32%)
  • появление выгодного варианта (28%)
  • неудобство пользования общественным транспортом и такси (28%)
  • желание приобрести автомобиль более высокого класса (27%)
  • выход из строя предыдущего автомобиля (26%).

При выборе покупатели особо учитывают такие факторы, как технические характеристики (73%), цена и доступность запчастей (68%).

***

В онлайн-опросе, который проводили в июне 2023 года, участвовали 506 человек в возрасте от 20 до 60 лет, которые приобрели автомобиль за последний год.

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Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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