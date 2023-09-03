Посмотрите на этот ролкер: он принимает на борт 7600 автомобилей
Специально для госкорпорации SAIC Motor в Китае построено грузовое судно, которое способно перевозить до 7600 автомобилей. Первый экземпляр уже спущен на воду. Судно начнет перевозки в следующем году и будет доставлять автомобили из Китая в Европу, а также в Австралию и Новую Зеландию.
Компания CSSC Jiangnan Shipbuilding, которая построило ролкер, с 2024 по 2026 гг планирует произвести еще 12 кораблей, вмещающих 7600, 7800 и 9000 автомобилей.
При этом корпорация SAIC вот уже семь лет остается крупнейшим китайским экспортером автомобилей. С появлением нового грузового флота компания намерена увеличить объемы продаж на внешних рынках.
По оценке Moody’s Analytics, к концу 2023 года Китай может стать крупнейшим экспортером новых автомобилей в мире, опередив Японию.
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Источник: Saicmotor
Фото: Saic
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