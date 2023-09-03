Фишки универсала ГАЗ-22 Волга, о которых знали только владельцы (видео)

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В Сети вспомнили особенности универсала Волга – такого нет на многих современных авто

Если седан ГАЗ-24 был машиной для состоятельной прослойки населения СССР, то универсал ГАЗ-24-02 и вовсе доставался лишь избранным (например, народным любимцам, актерам) или же попадал на службу в скорую помощь.

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Самая быстрая Волга-догонялка – какой она была? (видео)

Машина для своего времени действительно была удачной и имела довольно изящные технические решения, по большей части унаследованные и «потомком» ГАЗ-310221. Вот лишь некоторые из фишек ГАЗ-24-02.

  • Семиместный трансформируемый салон – ровная площадка при сложении 2-го и 3-го рядов.
  • Грузоподъемность 400 кг, а по факту бывало в два раза больше.
  • Отдельный «этаж» для запасного колеса под номерным знаком.

А что еще интересного было в «универсальных» Волгах? Смотрим видео, созданное по мотивам материалов «За рулем»!

Видео: Гора Автофактов

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
Фото:За Рулем«За рулем»
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