Фишки универсала ГАЗ-22 Волга, о которых знали только владельцы (видео)
В Сети вспомнили особенности универсала Волга – такого нет на многих современных авто
Если седан ГАЗ-24 был машиной для состоятельной прослойки населения СССР, то универсал ГАЗ-24-02 и вовсе доставался лишь избранным (например, народным любимцам, актерам) или же попадал на службу в скорую помощь.
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Машина для своего времени действительно была удачной и имела довольно изящные технические решения, по большей части унаследованные и «потомком» ГАЗ-310221. Вот лишь некоторые из фишек ГАЗ-24-02.
- Семиместный трансформируемый салон – ровная площадка при сложении 2-го и 3-го рядов.
- Грузоподъемность 400 кг, а по факту бывало в два раза больше.
- Отдельный «этаж» для запасного колеса под номерным знаком.
А что еще интересного было в «универсальных» Волгах? Смотрим видео, созданное по мотивам материалов «За рулем»!
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Видео: Гора Автофактов
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