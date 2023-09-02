РЖД вводит новые правила, они коснутся всех пассажиров

РЖД рассказали подробности о новых правилах в поездах с сентября 2023 года

Одним из важных нововведений является обязанность соблюдения требований транспортной безопасности. Теперь пассажиры, отказавшиеся проходить досмотр при входе на вокзал, не будут допущены к поездке.

Пассажиры поезда

Также РЖД разрешили использовать паспорт и свидетельство о рождении для покупки билета в течение 90 дней после истечения их срока действия.

Важным изменением является запрет игры на музыкальных инструментах и использования «средств звукоусиления» в поездах, за исключением наушников и слуховых аппаратов.

Касаясь перевозки животных, мелкие собаки без клетки или контейнера смогут быть перевезены только в соответствии с правилами для крупных собак. Они должны находиться на полу отдельного купе, быть одетыми в намордники, на поводке и находиться под контролем владельца.

Кроме того, новые правила включают уже ранее озвученные изменения, такие как разрешение пассажирам верхних полок садиться за столик около нижней полки во время приема пищи, четкий перечень документов для покупки билетов на поезда дальнего следования, а также запрет высаживать безбилетных пассажиров до 16 лет из поезда.

Источник: Телеграмма РЖД

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»