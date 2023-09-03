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Брошенный DeLorean DMC-12 нашли на Google Картах

DeLorean DMC-12, найденный на онлайн карте, бросили пару лет назад

Если долго сидеть в картах Google или Яндекса, то можно найти немало интересного. От красивых видов до заброшенных зданий и брошенных автомобилей. В большинстве случаев это заурядные машины, которые оставили гнить под открытым небом. Но иногда находки удивляют. Например, этот DeLorean DMC-12.

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Его нашли в общине Моцарт (Западная Вирджиния, США) недалеко от Уилинга. Он припаркован на обочине дороги, рядом с заброшенным домом (посмотрите сами). Похоже, что кто-то припарковал этот Delorean и не вернулся за ним.

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Судя по состоянию спортивного автомобиля, он стоит тут уже более двух лет. Но кузов DeLorean из нержавеющей стали выглядит отлично и нуждается лишь в хорошей мойке.

Это кажется очень странным местом для хранения столь ценного автомобиля, а значит его явно бросили. Вид со спутника показывает, что улица Фишерс-лейн, на которой стоит машина, – тупиковая и кончается примерно в 150 метрах от Делориан.

Фото: Google Карты

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За РулемКирилл Панов
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