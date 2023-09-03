Популярный японский кроссовер вернулся в Россию под новым именем

Модифицированная Honda CR-V вернулась в Россию под названием Honda Breeze

Кроссовер теперь выпускается под названием Honda Breeze. Автомобиль предлагается с полным приводом и вариатором, а также оснащен мощным 1,5-литровым двигателем, который развивает 193 лошадиные силы.

Honda Breeze

Кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 9,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6,4 литра на 100 километров.

Honda Breeze

Honda Breeze обладает широким набором функций и оснащения. Внутри автомобиля имеются передние сиденья с обогревом и вентиляцией, обогрев руля, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, светодиодные фары, электроприводы передних сидений, система выбора ездовых режимов и беспроводная зарядка для смартфонов.

Интерьер Honda Breeze

Цена нового Honda Breeze без пробега составляет около 4 690 000 рублей.

Источник: IXBT

Фото: auto.ru