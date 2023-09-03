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Популярный японский кроссовер вернулся в Россию под новым именем

Модифицированная Honda CR-V вернулась в Россию под названием Honda Breeze

Кроссовер теперь выпускается под названием Honda Breeze. Автомобиль предлагается с полным приводом и вариатором, а также оснащен мощным 1,5-литровым двигателем, который развивает 193 лошадиные силы.

Honda Breeze
Honda Breeze

Кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 9,3 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 6,4 литра на 100 километров.

Honda Breeze
Honda Breeze

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Honda CR-V может внезапно стать неуправляемой

Honda Breeze обладает широким набором функций и оснащения. Внутри автомобиля имеются передние сиденья с обогревом и вентиляцией, обогрев руля, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, светодиодные фары, электроприводы передних сидений, система выбора ездовых режимов и беспроводная зарядка для смартфонов.

Интерьер Honda Breeze
Интерьер Honda Breeze

Цена нового Honda Breeze без пробега составляет около 4 690 000 рублей.

Источник: IXBT

Фото: auto.ru

Honda Breeze
Honda Breeze
Интерьер Honda Breeze

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

я не нашел

Недостатки:

сплошное г за такие деньги!

Комментарий:

недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.

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