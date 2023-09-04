Правительственный лимузин ЗИЛ-41047 продают по цене нового Aurus Senat
Последний ЗиЛ-41047 выставили на продажу почти за 40 млн рублей
Лимузин ЗиЛ-41047, считающийся правительственным автомобилем, появился в продаже в Москве. Продавец утверждает, что машина уникальная и просит за нее 39,5 млн рублей – примерно за такую же стоимость сейчас можно купить новый Aurus Senat.
Столь высокую цену за автомобиль 1999 года выпуска он объясняет тем, что «это самый последний экземпляр, выпущенный ЗИЛ» в 2007 году.
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«Автомобиль полностью в заводском состоянии с минимальным пробегом всего в 17000 километров и двумя собственниками после выпуска», - говорится в объявлении.
Столь малый пробег хозяин объясняет тем, что большую часть времени машина стояла в гараже и выезжала только на автопробеги и выставки.
Лимузин идет в комплекте с оригинальной резиной «Гранит» и функционирует в штатном режиме, подчеркивается в объявлении.
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Источник: Auto.ru
Фото: Auto.ru
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