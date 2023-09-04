Лады и «китайцы» не могут доехать до покупателей: нет фур и водителей

Дилеры предупредили о перебоях в поставках российских и китайских авто

Дилеры как отечественных, так и иностранных авто – в первую очередь китайских, – столкнулись с проблемой поставок уже проплаченных автомобилей. Связано это с дефицитом грузовых фур, предназначенных для перевозки авто, а также отсутствием необходимого количества водителей большегрузов. Кроме того, часть транспорта не может пересечь границу.

Все это создает «настроение дефицита», считает генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Если нормой можно считать складской запас на 2 месяца торговли, то сейчас этот коэффициент укладывается в 1,5. Причина не всегда кроется в физическом дефиците машин, при сильных курсовых колебаниях импортеры зачастую придерживают отгрузки, чтобы окончательно разобраться в цене на инвойс. Такие решения занимают время, что усиливает настроения дефицита», – отметил Тюктеев.

Нормализовать ситуации с перевозками автомобилей поможет увеличение парка предназначенных для этого большегрузов, а также корректировка оплаты труда водителей. По оценкам экспертов, произойдет этого не ранее первой половины 2024 года.

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Источник: Автостат