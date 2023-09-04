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Лады и «китайцы» не могут доехать до покупателей: нет фур и водителей

Дилеры предупредили о перебоях в поставках российских и китайских авто

Дилеры как отечественных, так и иностранных авто – в первую очередь китайских, – столкнулись с проблемой поставок уже проплаченных автомобилей. Связано это с дефицитом грузовых фур, предназначенных для перевозки авто, а также отсутствием необходимого количества водителей большегрузов. Кроме того, часть транспорта не может пересечь границу.

Все это создает «настроение дефицита», считает генеральный директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

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«Если нормой можно считать складской запас на 2 месяца торговли, то сейчас этот коэффициент укладывается в 1,5. Причина не всегда кроется в физическом дефиците машин, при сильных курсовых колебаниях импортеры зачастую придерживают отгрузки, чтобы окончательно разобраться в цене на инвойс. Такие решения занимают время, что усиливает настроения дефицита», – отметил Тюктеев.

Нормализовать ситуации с перевозками автомобилей поможет увеличение парка предназначенных для этого большегрузов, а также корректировка оплаты труда водителей. По оценкам экспертов, произойдет этого не ранее первой половины 2024 года.

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Источник: Автостат

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