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Чисто покатать: как фермер быка выгуливалЧисто покатать: как фермер быка выгуливал
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Чисто покатать: как фермер быка выгуливал

Владелец перевозил огромного быка в разрезанном Ford Crown Victoria в Небраске

Этого огромного быка, восседающего в седане Ford, не заметить было невозможно.

Видео снято в Норфолке (штат Небраска, США) и стало вирусным после того, как полиция остановила водителя и по совместительству владельца быка из-за замечаний, касающихся состояния автомобиля и необычного пассажира.

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Полиция отреагировала на шквал звонков о «въезжающей в город машине, в которой едет корова». Офицеры сначала подумали, что это будет теленок, что-то маленькое или что-то такое, что действительно помещается внутри автомобиля, и были шокированы, увидев огромного быка породы Ватуси, торчащего из седана Ford.

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Полицейские обратили внимание на «некоторые нарушения правил дорожного движения», выписали водителю предупреждение и попросили отвезти животное домой и покинуть город.

Известно, что фермер обожает своего быка, которого приобрел 8 лет назад. Ранее парочка была замечена на парадах и других мероприятиях в Небраске.

Для перевозки животного автовладелец специально переоборудовал Ford Crown Victoria, разрезав крышу пополам и установив защиту с пассажирской стороны.

Известно, что вес самцов породы Ватуси достигает 726 кг.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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