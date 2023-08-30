Всё ради «электричек»: Ford снимет с производства еще три модели

Концерн Ford готовит мощности для электрокаров, отказываясь от бензиновых машин

Еще три модели, которые выпускает автоконцерн Ford, скоро снимут с производства. Речь идет о кроссоверах Escape и Edge (в России известен под названием Kuga), а также вэне Transit Connect. Отказаться от этих моделей автопроизводителя заставляет необходимость расширения электрического дивизиона: нужны как дополнительные ресурсы, так и производственные мощности.

При этом в концерне подсчитали, что переход на выпуск электромобилей для Ford по-прежнему является убыточным. Только за 2023 год убытки превысят 7,5 млрд долларов. Доходности в 8% автокомпания рассчитывает достичь к 2026 году за счет нового поколения электрокаров.

В мае Ford показал один из таких автомобилей – электрический кроссовер со сверхсовременными батареями, которые будут намного легче существующих и смогут быстрее заряжаться.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Automotive News

Фото: Unsplash