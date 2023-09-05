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Автомобильная марка Seat перестанет существовать

Seat больше не будет выпускать автомобили – марке отведут другую роль

Первые признаки происходящих перемен можно было отследить по тому, как название Cupra выделили в отдельный бренд. Теперь пришло очередное подтверждение: генеральный директор Volkswagen Томас Шефер подтвердил, что для Seat в будущем отведена другая роль.

С испанского аббревиатура SEAT изначально расшифровывается как «Испанская туристическая автомобильная компания» – возможно, ответ по поводу будущего бренда стоит искать в этом. Впрочем, фанатам не стоит так уж сильно горевать: нынешние модели останутся в производстве еще на несколько лет, а затем...

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По оценкам британских журналистов, грядущее обновление хэтча и универсала Leon может быть последним. В свете этого слова Шефера о том, что «будущее SEAT — это Cupra», и что именно в Cupra, как в быстрорастущий бренд, Volkswagen намерен вкладывать деньги, могут означать, что обновленный Leon будет продаваться уже не под брендом Seat, а как Cupra...

Компания SEAT начала производить автомобили ровно 70 лет назад, в 1953 году. В 1986-м испанское правительство продало бренд компании Volkswagen. В России марка серьезного успеха не добилась.

Источник: autocar.co.uk

Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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