Из Волги сделали очень современный автомобиль – смотрите, что у нее внутри!

На продажу выставили ГАЗ-3102 Волга с двигателем Toyota мощностью 212 л.с.

В столице на продажу выставили примечательную Волгу ГАЗ-3102, культовую модель, которую во времена СССР невозможно было купить. Впрочем, эта Волга – предпоследнего года выпуска, 2008-го. И более того, она полностью преображена во всем, за исключением внешнего вида. Иными словами, перед нами рестомод.

От рождения эта красотка была серебристой, но в процессе реставрации был выбран фирменный черный цвет «Toyota 1H2 хамелеон». Помимо покраски, проведена полная шумоизоляция кузова и салона, а также нанесена комплексная антикоррозийная защита.

Тюнингованная Волга ГАЗ-3102 Тюнингованная Волга ГАЗ-3102

Интерьер полностью перешит в экокожу, сиденья тут от Lexus GS350 (вентиляция, обогрев, электрорегулировки), и даже руль «родной» лишь в плане газовской эмблемы… Установлены климат-контроль и аудиосистема Pioneer с усилителем и сабвуфером. А вот передняя панель сохранила узнаваемые черты, хоть и воспринимается в стильном двухцветном исполнении совсем иначе.

Под капотом теперь рядная «шестерка» Toyota 2JZ-GE (3 л., 212 л.с.), работающая в паре с автоматом (управление – селектором-шайбой), а тормоза – дисковые Nissan спереди и сзади. Вся система выхлопа – из нержавейки.

Тюнингованная Волга ГАЗ-3102

Тюнингованная Волга ГАЗ-3102 Тюнингованная Волга ГАЗ-3102

Нынешний владелец (второй у этой машины) сообщает, что в ПТС внесена отметка от ГИБДД о произведенном переоборудовании. Пробег машины составляет 28 тысяч км, в ДТП она не участвовала. Цена – 3 102 000 рублей.

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Источник, фото: Авито