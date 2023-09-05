Поставки авто из Китая в Россию бьют все рекорды
Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти второй месяц подряд, следует из анализа данных китайской таможни.
Согласно публичной информации, в Россию в июле поставили легковых автомобилей на 1,06 млрд долларов, для сравнения – в июне это было 1,03 млрд долларов.
Таким образом, август побил все рекорды по поставкам в Россию машин из Китая.
По продажам в России, согласно информации «Автостата», среди «китайцев» лидируют бренды Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda и Exeed.
По объему экспорта из Поднебесной Россия занимает первое место в мире с долей в 16,8%.
Далее следуют:
- Великобритания – 7,7%
- Испания – 5,2%
- Бельгия – 5,1%
- Мексика – 4,9%.
В целом, в июле Китай нарастил мировые поставки легковых машин на 11,4% по сравнению с месяцем ранее.
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Источник: РИА Новости
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