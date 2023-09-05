Поставки авто из Китая в Россию бьют все рекорды

Китай в июле поставил в Россию автомобилей на рекордные 1,06 млрд долларов

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле продолжили расти второй месяц подряд, следует из анализа данных китайской таможни.

Согласно публичной информации, в Россию в июле поставили легковых автомобилей на 1,06 млрд долларов, для сравнения – в июне это было 1,03 млрд долларов.

Таким образом, август побил все рекорды по поставкам в Россию машин из Китая.

По продажам в России, согласно информации «Автостата», среди «китайцев» лидируют бренды Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda и Exeed.

По объему экспорта из Поднебесной Россия занимает первое место в мире с долей в 16,8%.

Далее следуют:

Великобритания – 7,7%

Испания – 5,2%

Бельгия – 5,1%

Мексика – 4,9%.

В целом, в июле Китай нарастил мировые поставки легковых машин на 11,4% по сравнению с месяцем ранее.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: РИА Новости