Будут ли штрафовать за шины-«липучки» летом, ответили в ГИБДД

Глава ГИБДД: на «липучках» можно ездить круглый год

С 1 сентября 2023 года начал действовать обновленный перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В числе других нарушений значится и установка шин не по сезону: с шипами летом (июнь, июль, август) и летней резины зимой (декабрь, январь, февраль).

У водителей резонно возник вопрос, как быть с фрикционными шинами, которые многие предпочитают шипованной резине. Руководитель ГИБДД Михаил Черников заверил, что наказания за езду на автомобиле с «липучками» не будет.

«Образно говоря, совершил (водитель) ДТП, его же рассматривают в комплексе, в том числе и техническое состояние транспортного средства оценивается, какие шины стояли на транспортном средстве, которое совершило ДТП. Видят, что даже вот "липучая" резина… никаких нарушений здесь нет. Технический регламент нарушений здесь не видит», – объяснил Черников и добавил, что на таких шинах можно ездить в любое время года.

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Источник: Прайм