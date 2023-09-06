#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«За рулем» сравнил российское и импортные масла: стоит ли переплачивать«За рулем» сравнил российское и импортные масла: стоит ли переплачивать
Мы провели испытания пяти доступных масел марок...
Будут ли штрафовать за шины-«липучки» летом, ответили в ГИБДДБудут ли штрафовать за шины-«липучки» летом, ответили в ГИБДД
Глава ГИБДД: на «липучках» можно ездить круглый...
Большой куш: сколько зарабатывает АВТОВАЗ на продажах Гранты, Весты и НивыБольшой куш: сколько зарабатывает АВТОВАЗ на продажах Гранты, Весты и Нивы
В июле Лада Гранта принесла АВТОВАЗу 12,8 млрд...

Внедорожники BAIC BJ40 российской сборки доехали до покупателей

Первые клиенты забрали свои BAIC BJ40, но машин пока мало

Автомобили BAIC BJ40, собранные на калининградском «Автоторе», уже поступили к официальным дилерам. Некоторым покупателям, сделавшим предзаказ, переданы ключи от внедорожников, рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Среднеразмерный рамный внедорожник BAIC BJ40 с полным приводом начали выпускать в России в начале августа, поэтому дилеры пока не сформировали достаточный складской запас этой модели.

Baic BJ40
Baic BJ40

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Как заставить аккумулятор служить дольше – секреты экспертов «За рулем»
«Да, BAIC BJ40 начали выдавать в августе. Автомобиль интересный, привлекает внимание клиентов, можно сказать, что он точно будет хорошо продаваться. Пока в наличии очень ограниченное число машин этой модели», — подчеркнул Тюктеев.

Россиянам внедорожник предлагается с двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Для движения в условиях бездорожья установлена раздатка с понижающей передачей.

Baic BJ40
Baic BJ40

Отличительная черта модели – съемная крыша, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. Внедорожник представлен в единственной комплектации Flagship.

Купить BAIC BJ40 можно по цене 4,059 млн рублей. К слову, в момент старта производства заявленная стоимость составляла 3,907 млн рублей.

Источник: Российская газета

Фото: Автотор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BAIC BJ40Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв