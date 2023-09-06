Внедорожники BAIC BJ40 российской сборки доехали до покупателей

Первые клиенты забрали свои BAIC BJ40, но машин пока мало

Автомобили BAIC BJ40, собранные на калининградском «Автоторе», уже поступили к официальным дилерам. Некоторым покупателям, сделавшим предзаказ, переданы ключи от внедорожников, рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Среднеразмерный рамный внедорожник BAIC BJ40 с полным приводом начали выпускать в России в начале августа, поэтому дилеры пока не сформировали достаточный складской запас этой модели.

Baic BJ40

«Да, BAIC BJ40 начали выдавать в августе. Автомобиль интересный, привлекает внимание клиентов, можно сказать, что он точно будет хорошо продаваться. Пока в наличии очень ограниченное число машин этой модели», — подчеркнул Тюктеев.

Россиянам внедорожник предлагается с двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 225 л. с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Для движения в условиях бездорожья установлена раздатка с понижающей передачей.

Baic BJ40

Отличительная черта модели – съемная крыша, частичное снятие которой возможно без использования инструмента. Внедорожник представлен в единственной комплектации Flagship.

Купить BAIC BJ40 можно по цене 4,059 млн рублей. К слову, в момент старта производства заявленная стоимость составляла 3,907 млн рублей.

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Источник: Российская газета

Фото: Автотор