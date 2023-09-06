Вот это пробка! В пустыне на несколько дней застряли 60 тыс. автомобилистов
Более 60 тысяч участников фестиваля Burning Man заперты в 8-километровой пробке
Участники фестиваля Burning Man явно не рассчитывали на то, что покидать место проведения мероприятия им придется в течение четырех дней. Коррективы внес дождь: он размыл дороги в Блэк-Рок-Сити, превратив песок в глину. В условиях нехватки воды и еды заблокированными в пустыне оказались более 60 тыс. человек.
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А когда запрет на выезд был снят, все желающие выбраться оттуда оказались в глухой пробке – она растянулась на 8 километров. Даже организованные для движения автотранспорта 10 полос положение не спасли: машины вязли в грязи на размытой грунтовой дороге.
Снимки с квадрокоптера напоминают сюжет из фильма-катастрофы.
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Источник: по материалам СМИ
Фото: скриншот видео Youtube
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