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Вот это пробка! В пустыне на несколько дней застряли 60 тыс. автомобилистов

Более 60 тысяч участников фестиваля Burning Man заперты в 8-километровой пробке

Участники фестиваля Burning Man явно не рассчитывали на то, что покидать место проведения мероприятия им придется в течение четырех дней. Коррективы внес дождь: он размыл дороги в Блэк-Рок-Сити, превратив песок в глину. В условиях нехватки воды и еды заблокированными в пустыне оказались более 60 тыс. человек.

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А когда запрет на выезд был снят, все желающие выбраться оттуда оказались в глухой пробке – она растянулась на 8 километров. Даже организованные для движения автотранспорта 10 полос положение не спасли: машины вязли в грязи на размытой грунтовой дороге.

Снимки с квадрокоптера напоминают сюжет из фильма-катастрофы.

Источник: по материалам СМИ

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемПономарева Дарина
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