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В Крым проложат новую дорогу

Врио губернатора Херсонской области предложил соединить Крым и Херсонскую область

Провести дорогу по Арабатской стрелке, чтобы соединить регион с Крымом, предложил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка все равно соединена с Крымом», - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Есть даже претендент на этот проект, причем компания не просит бюджетных денег.

В принципе, такая дорога уже существует, ее только нужно привести в порядок, отметил чиновник.

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Арабатская стрелка — узкая полоска суши в северо-восточной части Крымского полуострова, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря и состоящая, в основном, из ракушечного материала. Ее и хотят превратить в новую дорогу. Но она довольно узкая и имеет сложную почву с болотами, так что строителям придется непросто.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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