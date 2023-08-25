В Крым проложат новую дорогу

Врио губернатора Херсонской области предложил соединить Крым и Херсонскую область

Провести дорогу по Арабатской стрелке, чтобы соединить регион с Крымом, предложил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка все равно соединена с Крымом», - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Есть даже претендент на этот проект, причем компания не просит бюджетных денег.

В принципе, такая дорога уже существует, ее только нужно привести в порядок, отметил чиновник.

Арабатская стрелка — узкая полоска суши в северо-восточной части Крымского полуострова, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря и состоящая, в основном, из ракушечного материала. Ее и хотят превратить в новую дорогу. Но она довольно узкая и имеет сложную почву с болотами, так что строителям придется непросто.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos