В Крым проложат новую дорогу
Врио губернатора Херсонской области предложил соединить Крым и Херсонскую область
Провести дорогу по Арабатской стрелке, чтобы соединить регион с Крымом, предложил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Предложение какое: по Арабатской стрелке сделать дорогу. Арабатская стрелка все равно соединена с Крымом», - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Есть даже претендент на этот проект, причем компания не просит бюджетных денег.
В принципе, такая дорога уже существует, ее только нужно привести в порядок, отметил чиновник.
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Арабатская стрелка — узкая полоска суши в северо-восточной части Крымского полуострова, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря и состоящая, в основном, из ракушечного материала. Ее и хотят превратить в новую дорогу. Но она довольно узкая и имеет сложную почву с болотами, так что строителям придется непросто.
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos
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