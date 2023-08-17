Крымская дорога по территории ДНР – все подробности

«Автодор»: маршрут в Крым и обратно по территории ДНР работает бесперебойно

«За рулем» уже не раз рассказывал об альтернативном сухопутном маршруте до Крыма и обратно: там не действует ОСАГО, особые нюансы требуется знать при попадании в ДТП и при проезде через Мариуполь. Самой свежей информацией о состоянии этой дороги поделилась государственная компания «Автодор».

Сообщается, что маршрут работает бесперебойно на территории ДНР. Путешественникам обеспечена комфортная дорожная инфраструктура. Все работы на участке в 60 км были проведены всего за три месяца.

«Уложено более полумиллиона квадратных метров асфальтобетона, установлено около 4 тысяч погонных метров (п.м.) барьерного ограждения и более 10 тысяч п.м. бортового камня», – говорится в сообщении «Автодора».

Сообщается также, что для жителей населенных пунктов, прилегающих к дороге, обустроено 19 остановок и более 2 тысяч квадратных метров тротуара.

Сейчас на сухопутном крымском маршруте продолжаются работы по участкам, проходящим через Херсонщину и Запорожье.

Источник: «Автодор»