ПАЗ судится с журналом за использование своего бренда
Павловский автобусный завод (ПАЗ, входит в «Группу ГАЗ») обвинил издательство Modimio в неправомерном использовании его товарных знаков без официального разрешения. ПАЗ требует от издания компенсацию и контроль за использованием их бренда.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял иск ПАЗа к Modimio, в котором завод требует отмены регистрации трех товарных знаков, использованных в журнале «Наши автобусы», где прилагаются модельки автомобилей.
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Актом недобросовестной конкуренции автопроизводитель требует признать регистрацию трех товарных знаков: изображения окружности с пятном или четырехугольником внутри и логотип ПАЗа – окружность с многоугольником (стилизованной лилией).
Заседание назначено на 27 мая. Этот конфликт начался еще в ноябре 2022 года, когда Modimio получило право использовать спорные знаки. Проблема возникла из-за того, что правообладатель плохо проработал процесс официального лицензирования бренда.
Похожий спор Modimio удалось выиграть по товарным знакам «Икаруса», также не договариваясь с правообладателем. С Modimio судится еще один завод «Группы ГАЗ» – ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод).
По мнению специалистов, ПАЗ хочет сохранить контроль над своим брендом и получить отчисления за его использование.
Похожие споры уже были между ПАЗом и другими компаниями, включая магазин «Автотема» и издательство Start Scale Models. Но тогда ПАЗ добился только прекращения использования своего логотипа.
Судебные процессы продолжаются, и ожидается, что суд не признает компанию Modimio нарушителем.
Чтобы суд признал правонарушение, он должен установить не только идентичность или схожесть конкретного товарного знака с другим обозначением, но и совпадение классов товаров. Исходя из этого, СИП, скорее всего, встанет на сторону издателя.
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Источник: «Коммерсант»