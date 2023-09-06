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Такой дороги вы еще не видели: участок подмосковной трассы оказался усыпан перцем

Федеральную трассу М-4 «Дон» засыпало разноцветным болгарским перцем

В районе Михнево, на юге Подмосковья, проезжающие по трассе М-4 «Дон» автомобилисты засняли на видео необычное «явление»: усыпанную болгарским перцем дорогу. Овощ буквально повсюду – и на самой проезжей части, и на обочине. Многие плоды уже уничтожены колесами проезжающих машин.

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По предварительным данным, причиной столь необычного «покрытия» дороги стала авария с фурой, которая перевозила овощи.

«Болгарский перец! Можно даже лечо делать!» – не упустили возможности поиронизировать пользователи соцсетей.

Источник: соцсети

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За РулемПономарева Дарина
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