Такой дороги вы еще не видели: участок подмосковной трассы оказался усыпан перцем
Федеральную трассу М-4 «Дон» засыпало разноцветным болгарским перцем
В районе Михнево, на юге Подмосковья, проезжающие по трассе М-4 «Дон» автомобилисты засняли на видео необычное «явление»: усыпанную болгарским перцем дорогу. Овощ буквально повсюду – и на самой проезжей части, и на обочине. Многие плоды уже уничтожены колесами проезжающих машин.
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По предварительным данным, причиной столь необычного «покрытия» дороги стала авария с фурой, которая перевозила овощи.
«Болгарский перец! Можно даже лечо делать!» – не упустили возможности поиронизировать пользователи соцсетей.
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Источник: соцсети
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