Россия и Беларусь: «Зеленая карта» теперь стала «Синей картой»

Система международного ОСАГО «Синяя карта» начала действовать между Россией и Белоруссией

Напомним, из-за санкций Россию исключили из международной системы страхования «Зеленая карта», поэтому было решено ввести в оборот «Синюю карту», которая будет действовать в дружественных странах.

Первое соглашение между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию (ББТС) по внедрению «Синей карты» подписано и начало действовать со 2 сентября.

Также были заключены соглашения с автостраховщиками Турции и Азербайджана. По ним «Зеленые карты», заключенные до 1 июля 2023 года, действительны до конца срока выдачи. Далее они продлены не будут, и также прорабатываются соглашения, аналогичные с Белоруссией.

Заинтересованность в работе «Синей карты» высказали также Марокко и Тунис.

Правила по «Синей карте» аналогичны системе «Зеленая карта», но есть несколько нюансов:

после 1 января 2024 года вместо бланков «Зеленая карта» будут выдавать бланки «Синяя карта»;

запрос на подтверждение страхования может быть направлен как по идентифицированному, так и по неидентифицированному полису через проверку наличия страхования по госрегзнаку в централизованных базах данных бюро;

срок ответа на запрос подтверждения страхования составляет шесть недель. Если ответа нет, любое транспортное средство считается застрахованным;

расчет производится преимущественно в валюте страны, где было ДТП (ранее расчеты были в евро).

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Источник: РСА

Фото: АГН «Москва»