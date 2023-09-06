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Россия и Беларусь: «Зеленая карта» теперь стала «Синей картой»

Система международного ОСАГО «Синяя карта» начала действовать между Россией и Белоруссией

Напомним, из-за санкций Россию исключили из международной системы страхования «Зеленая карта», поэтому было решено ввести в оборот «Синюю карту», которая будет действовать в дружественных странах.

Первое соглашение между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию (ББТС) по внедрению «Синей карты» подписано и начало действовать со 2 сентября.

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Также были заключены соглашения с автостраховщиками Турции и Азербайджана. По ним «Зеленые карты», заключенные до 1 июля 2023 года, действительны до конца срока выдачи. Далее они продлены не будут, и также прорабатываются соглашения, аналогичные с Белоруссией.

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Заинтересованность в работе «Синей карты» высказали также Марокко и Тунис.

Правила по «Синей карте» аналогичны системе «Зеленая карта», но есть несколько нюансов:

  • после 1 января 2024 года вместо бланков «Зеленая карта» будут выдавать бланки «Синяя карта»;
  • запрос на подтверждение страхования может быть направлен как по идентифицированному, так и по неидентифицированному полису через проверку наличия страхования по госрегзнаку в централизованных базах данных бюро;
  • срок ответа на запрос подтверждения страхования составляет шесть недель. Если ответа нет, любое транспортное средство считается застрахованным;
  • расчет производится преимущественно в валюте страны, где было ДТП (ранее расчеты были в евро).

Источник: РСА

Фото: АГН «Москва»

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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