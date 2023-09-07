Глава Renault считает, что не стоит бояться китайских брендов

Лука де Мео: Нет причин препятствовать приходу китайских автомобильных марок

Практически вторя своему коллеге из Volkswagen, о конкуренции с китайскими производителями на выставке в Мюнхене высказался глава Renault Лука де Мео. Он считает, что любые заградительные меры будут абсурдны, но подготовиться к китайскому вторжению все же стоит.

«Единственное, что мы можем сделать, – скромно принять правила игры, но не играть в жертву», – заявил Де Мео.

Хорошую службу может сослужить протекционная политика, подобная той, что применяется в США, считает топ-менеджер Renault. Также он напомнил, что картина с приходом японцев в Европу была схожей с нынешним китайским вторжением, однако не всегда те, кто показывает быстрый рост, становятся лидерами.

Наконец, Лука де Мео призвал европейских производителей не увлекаться инновациями и стартапами, а вкладываться в производство, в развитие новых мощностей и инфраструктуры.

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Источник: Autocar

Фото: Unsplash