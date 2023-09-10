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Не корч, а спорткар! Умелец довел до ума «горбатый» ЗапорожецНе корч, а спорткар! Умелец довел до ума «горбатый» Запорожец
Автомастер построил на базе ЗАЗ-965 стильную...

Не корч, а спорткар! Умелец довел до ума «горбатый» Запорожец

Автомастер построил на базе ЗАЗ-965 стильную спортивную машину

Какие только агрегаты не оказывались под куцым капотом ЗАЗ-965 усилиями тюнеров постсоветского пространства – тут тебе и оппозитник от Alfa Romeo 33, и даже электрический движок от Nissan Leaf... Но наш сегодняшний герой поступил более деликатно: он вживил «горбатому» 1,3-литровый 70-сильный МеМЗ-307 – такие ставились на «родственные» Славуту и ZAZ Sens.

Головная оптика – от Jeep Wrangler
Головная оптика – от Jeep Wrangler
Под капотом теперь – МеМЗ-307
И даже место изготовления указано!
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Конечно, донорский двигатель (по всей видимости, вместе с коробкой) «потащил» за собой все остальное. Оригинальная подвеска, передние дисковые тормоза, рулевое управление от Оки, кастомный выхлоп – лишь часть нововведений.

В салоне – сборная солянка из всего на свете: например, тут прекрасно соседствуют передние сиденья Mazda RX-8 и центральная консоль ВАЗ-2109. А еще тут есть датчик света и камера заднего вида.

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То же самое можно сказать о внешности, но в этом безумном симбиозе фендеров, воздухозаборников, аэрографии и фар от Jeep Wrangler рождается на удивление приятный образ. Кстати, еще в 2020 году машина обрела нового владельца... Повезло же кому-то!

Источник: avto-samodelki.com

Фото: Auto.ru


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Головная оптика – от Jeep Wrangler
Под капотом теперь – МеМЗ-307
И даже место изготовления указано!
Литые диски заботливо прикрыты расширителями

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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