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Назван момент, когда цены на машины из Китая перестанут расти

Автомаркетолог: китайские авто перестанут дорожать, когда продажи замедлятся

Даже если рубль продолжит падение, цены на китайские машины вскоре будут заморожены. Так считает основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Компании из Китая получают аномально высокую прибыль, продавая в России все больше, считает эксперт. Это приведет к устранению дефицита, насыщению рынка и последующей борьбе за лидерство между отдельными «китайцами». Это и подтолкнет к сдерживанию цен.

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«Если продажи начнут вставать, они будут понимать, что нет смысла задирать ценник – нужно биться, как корейцы в 2014-2015 годах, которые сделали всех, удерживая цены, не поднимая пропорционально девальвации рубля, поэтому все гораздо сложнее, чем просто курс», – подчеркнул Мосеев.

На данный момент Россия является главным покупателем китайских машин – ее доля в общем объеме экспорта из Китая составляет 16,8%. По прогнозам Moody's Analytics, по мировому объему автоэкспорта Китай может обогнать лидирующую Японию уже в конце 2023 года.

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Источник: Говорит Москва

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