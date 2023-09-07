Программа льготного лизинга получит дополнительное финансирование
До конца 2023 года Минпромторг выделит на льготный лизинг еще 7,8 млрд рублей
Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о возобновлении в России программы льготного лизинга автомобилей. Дополнительно до конца этого года будут выделены 7,8 млрд рублей, что поможет автопроизводителям реализовать порядка 15 тыс. автомобилей.
Мантуров отметил, что государство таким образом расширит поддержку спроса на коммерческую технику, что, в том числе, будет способствовать дальнейшему восстановлению авторынка в целом.
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«До конца года мы увеличиваем финансирование программы льготного лизинга на 7,8 млрд рублей. Такой объем позволит дополнительно реализовать около 15 тысяч машин, включая электромобили. Причем покупатели смогут воспользоваться этой мерой поддержки буквально с завтрашнего дня», - заявил он на церемонии запуска завода по производству автомобилей Sollers Argo в Ульяновске.
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Источник: Соллерс
Фото: Depositphotos
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