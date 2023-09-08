Голубой «вагон»: о таких Москвичах, Жигулях и Волгах можно было лишь мечтать (видео)
Универсалы в СССР выпускали неохотно, что было странно – ведь на обычных легковушках автомобилисты что только не перевозили. Но увы, далеко не все проекты «вагонов» добрались до серийного выпуска… Например, именно так произошло с ВАЗ-21032.
В 1970-х несколько прототипов «трешки» в кузове универсал выпустили по заказу технической дирекции ВАЗа. Но в итоге роль универсала полностью легла на плечи ВАЗ-2102, а «ноль тридцать второй» с улучшенным салоном от ВАЗ-2103 в серию так и не пошел.
А спрос точно был бы! Ведь такие «гибриды» умельцы изготавливали самостоятельно, причем не только в СССР, но и в Европе.
Впрочем, Жигулям еще повезло – была ведь и суперуспешная «двойка», и пришедший ей на смену ВАЗ-2104… У других советских марок ситуация с универсалами была еще сложнее!
Как это было? Сообщество «За рулем» ВКонтакте опубликовало на эту тему небольшое видео.
Смотрите ролик об этом в VK Видео:
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