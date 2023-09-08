Когда можно быть пьяным за рулем – объяснение эксперта

Алкоголь за рулем пить можно, но только в одном случае

Бывает, что люди сидят в своих припаркованных автомобилях «под градусом» и не собираются куда-то ехать. По привычке они садятся за руль, но автомобиль не заводят, а просто сидят, отдыхают, выпивают… И тут есть возможность привлечь их за пьяное вождение, которого по сути не было. И инспекторы ГИБДД могут этим воспользоваться.

Точнее, могли – в ситуации разобрался главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Интересную тему для размышлений подкинул Верховный суд РФ – фактически, он разрешил находиться пьяным за рулем автомобиля. Конечно же – когда автомобиль стоит.

Водителя лишили прав за то, что тот сидел пьяным за рулем припаркованной Весты. Дело было в Чехове, под Москвой.

Машина на обочине, двигатель заглушен. Но вдруг нарисовался инспектор ГИБДД, который уличил автомобилиста в употреблении спиртного и составил протокол.

За управление ТС в состоянии алкогольного опьянения суд первой инстанции оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей и почти на два года лишил прав.

Лишенный прав водитель дошел до Верховного суда и доказал, что он НЕ УПРАВЛЯЛ автомобилем – потому и нарушения не было. Инспектор ГИБДД с этим не спорил. Понятые – тоже.

В итоге, ВС отменил решение суда низшей инстанции и прекратил дело в связи с недоказанностью обстоятельств.

У нас не прецедентное право, но я уверен, что в будущем суды будут принимать во внимание данное решение Верховного суда – конечно, если им об этом напомнить.

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Фото: кадр из сериала «Гаишники» и «За рулем»