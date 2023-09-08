Как заряжают пушки боевых машин – видео

Посмотрите видео, как происходит заряжание пушек танков

Принципы автомата заряжания показаны на примере основных боевых танков РФ Т-72А/Б/Б3М и Т-90А/М, а также Т-64А/Б и Т-80Б/БВ/БВМ/У.

Более ранние автоматы с вертикальной установкой заряда в танках Т-64БВ и Т-80БВ/БВМ имеют большую площадь проекции, что делает их уязвимее для осколочного и кумулятивного воздействия при попадании в танк снарядов противника.

Кроме того, эти механизмы гидравлические, и им нужно время для нагнетания нужного давления в системе. Но оно компенсируется тем, что заряжание происходит в один прием.

Автомат заряжания Т-72 и Т-90 работает в два приема, но быстрее – благодаря электроприводу. Правда, путь снаряда из укладки в зарядную камору больше.

В результате скорость заряжания выше у Т-64. Но всего на одну секунду (7 секунд против восьми), и эта секунда делает боеукладку Т-72 и Т-90 безопаснее, снижая вероятность детонации боекомплекта при пробитии брони танка.

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Фото, видео: YouTube