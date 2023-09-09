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Вот так обычные люди видят мобильность завтрашнего дня

Когда доходит до мобильности, люди предпочитают собственный автомобиль

На выставке IAA Mobility в Мюнхене обсуждались микромобильность (передвижение на небольшие расстояния на компактных транспортных средствах), услуги по требованию и общественный транспорт.

Опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения Civey, показал, как посетители выставки относятся к мобильности будущего.

Большинство людей по-прежнему выбирают автомобиль для регулярных поездок: 68% немцев используют автомобиль несколько раз в неделю, за автомобилями следуют велосипеды или электровелосипеды (32%) и местный общественный транспорт (25%). Около 13% опрошенных пользуются собственным электромобилем.

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Когда людей спрашивают о будущем мобильности, 48% полагает, что использование услуг по требованию, таких как автобусы по требованию, которые можно забронировать через приложение, будет расти.

47% считают, что в следующем десятилетии велосипедных дорожек станет больше и их будут использовать активнее. 25% опрошенных думают, что в ближайшие десять лет количество людей с собственными автомобилями уменьшится, а услугами совместного пользования будут пользоваться чаще.

В целом, участники опроса ожидают, что в будущем вариантов мобильности станет больше, а транспортные средства будут чаще использоваться совместно и станут более экологичными.

Источник: Auto-Mediaportal

Фото: Autoren-Union Mobilität/Eon/Malte Braun

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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